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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل مطرانية إسنا يُهنئ القيادات الأمنية والتنفيذية بعيد الأضحى المبارك

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:10 ص
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا
هدى الأمير
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توجه القمص متاؤس زخاري، كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، ووكيل مطرانية إسنا للإقباط الأرثوذكس، على رأس وفد كنسي ضم عماد شاكر المستشار القانوني المطرانية وأمين لجنة المتابعة لحزب مستقبل وطن، وعاطف يونان منسق لجنة العلاقات العامة ولجنة إدارة حل الأزمات بالمطرانية، إلى مجلس مدينة إسنا لتقديم التهنئة للقيادات التنفيذية.

وكان في استقبالهم نائب رئيس مدينة إسنا عبدالرحيم طايع، والسكرتير العام بديوان المجلس علاء جعفر، وأمل محمد السائح الشهيرة بـ"أم عبد الله" صاحبة مبادرة "إيد في إيد في حب مصر" ومبادرة" بنات تتحدى كورونا".

وتوجه بعد ذلك القمص متاؤس زخاري وكيل مطرانية إسنا والوفد المرافق له والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة إسنا، إلى مركز شرطة إسنا لتهنئة القيادات الأمنية بالمركز وفرقة الجنوب بإسنا.

وكان في استقبالهم، اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، ونائب مأمور مركز شرطة إسنا المقدم سعيد الحسيني، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث إسنا الجديد، والنقيب محمد الجمل، والنقيب إيمن محروس، ملازم أول محمد الحطايبي وبعض ضباط مباحث المركز والأفراد.

وعبر الجميع عن تقديرهم وامتنانهم للروابط والعلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية.

من جانبه عبر القمص متاؤس زخاري، عن خالص التهنئة للقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن من أبناء محافظة الأقصر العريقة من مسيحيين ومسلمين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكدًا على أن الأقصر تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات، لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد.

وتمنى الجميع لمصرنا الحبيبة التقدم والإزدهار في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا
وكيل مطرانية إسنا

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