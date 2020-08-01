التضامن: توزيع 40 عجلًا على فقراء الأقصر

تقوم مؤسسة الأورمان فرع الأقصر بذبح وتوزيع عدد 40 عجلًا (لحوم أضاحى)، وهذا في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات صبري عبدالحميد البقيري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.كما تقوم مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع 73 عجلًا من لحوم الأضاحي، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلًا لحوم أضاحي.وفى سياق متصل، صرح محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي لعدد 133 عجلًا حتى الآن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا.جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.