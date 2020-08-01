التضامن: توزيع 40 عجلًا على فقراء الأقصر
السبت 01/أغسطس/2020 - 05:09 ص
هدى الأميرطباعة
تقوم مؤسسة الأورمان فرع الأقصر بذبح وتوزيع عدد 40 عجلًا (لحوم أضاحى)، وهذا في إطار توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات صبري عبدالحميد البقيري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.
كما تقوم مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع 73 عجلًا من لحوم الأضاحي، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلًا لحوم أضاحي.
وفى سياق متصل، صرح محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي لعدد 133 عجلًا حتى الآن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.
كما تقوم مؤسسة مصر الخير بذبح وتوزيع 73 عجلًا من لحوم الأضاحي، وكذلك عدد من المؤسسات الخيرية قدمت 20 عجلًا لحوم أضاحي.
وفى سياق متصل، صرح محمد حسين بغدادي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي لعدد 133 عجلًا حتى الآن على الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى محافظة الأقصر، والتي ستقوم بدورها بتوزيعها على مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، تحرص على متابعة ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى حتى تصل إلى مستحقيها بقرى ونجوع محافظة الأقصر.