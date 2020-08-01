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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المغنية الأمريكية بيونسية تتألق بألبوم «جاء فى وقته»

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:59 ص
بيونسية
بيونسية
وكالات
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حظي الألبوم الجديد للمغنية الأمريكية بيونسية، الذي يحتفي بثقافة أصحاب الأصول الأفريقية، بإشادة كبيرة، الجمعة، خاصة مع طرحه في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية.

وقالت بيونسية، في رسالة بمناسبة طرح ألبوم «بلاك إذ كينج» الأسود ملك الذي يعيد رسم قصة فيلم «لاين كينج» الأسد الملك بالاستعانة ببشر إن الألبوم يهدف «لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود».

وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي، ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة.

ويأتي طرح الألبوم، اليوم الجمعة، عقب اندلاع احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري، جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية.

ووصفت مجلة «فاريتي» العمل الجديد بأنه «تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في الولايات المتحدة وأيضا في أفريقيا».

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