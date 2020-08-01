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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل 1400 وفاة و69 ألف إصابة كورونا بآخر أيام «يوليو الأسود»

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:38 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة، الجمعة، 1442 وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الساعة 20،30 بالتوقيت المحلّي، السبت.

وهذا رابع يوم على التوالي تسجل فيه البلاد أكثر من 1200 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، حسب الجامعة التي تحدث بياناتها باستمرار.

والولايات المتحدة التي تعد المتضرر الأول من جراء الفيروس في العالم، باتت تسجل ما مجموعه 153،268 وفاة بـ«كوفيد-19».

كذلك، سجلت البلاد 69،160 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بينما بلغ إجمالي الإصابات على الأراضي الأمريكية منذ بداية الوباء أكثر من 4.5 ملايين.

وبعد أن شهدت تحسّنًا آواخر الربيع، عاودت الإصابات في الولايات المتحدة الارتفاع منذ نهاية يونيو، وطوال شهر يوليو الذي انتهى الجمعة، خصوصًا في جنوب البلاد وغربها.

ويثير الوضع في فلوريدا القلق بشكل خاصّ، إذ سجلت الجمعة 257 وفاة جديدة من جراء الفيروس، وهو رقم قياسي في هذه الولاية السياحيّة.

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