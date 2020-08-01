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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق دبابة تابعة للمارينز قبال كاليفورنيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:25 ص
غرق دبابة تابعة للمارينز
غرق دبابة تابعة للمارينز
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أفادت قوات المشاة البحرية الأمريكية، أن دبابة برمائية تقل 15 من قوات المشاة (مارينز) وبحارًا واحدًا غرقت بالقرب من جزيرة مملوكة للجيش قبال ساحل جنوب كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل أحد جنود المارينز وفقدان ثمانية آخرين.

وأوضح المتحدث باسم قوات المارينز في معسكر بندلتون الملازم كاميرون إتش إدنبرج، في بيان صادر عن القوات، أنهم كانوا يتوجهون في مركبة هجومية برمائية من شواطئ جزيرة سان كليمنتي إلى سفينة بحرية مساء أمس عندما أبلغوا عن أن المركبة تغرق.

وبحسب البيان، أصيب اثنان من الجنود بجروح، ونُقلا إلى المستشفى حيث أحدهما في وضع حرج.

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