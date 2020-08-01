674935 حالة وفاة جراء فيروس كورونا حول العالم

كشف إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 674935 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم.وتم تسجيل الإصابات والوفيات بالفيروس القاتل في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 152429 حالة وفاة وأربعة ملايين و510793 حالة إصابة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 91263 حالة وفاة ومليوني 610102 ‬حالة إصابة.وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة 35747 حالة وفاة ومليون 638870 حالة إصابة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 13963 حالة وفاة و 839981 حالة إصابة.