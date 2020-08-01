ارتفاع إصابات كورونا فى أمريكا إلى 4 ملايين و536 ألف شخص

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 4 ملايين و536 ألفا و240 شخصا.وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ 152 ألفاً و878 شخصا.وسجلت "جونز هوبكنز" اليوم 41 ألفاً و225 إصابة جديدة و823 حالة وفاة حتى الآن داخل الولايات المتحدة.