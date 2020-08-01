رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب والفضة والدولار.. أين وصلت الأسعار بسبب كورونا؟

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:31 ص
الذهب والدولار
الذهب والدولار
وكالات
طباعة
ارتفع الذهب، الجمعة، ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحًا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا، والذي في سبيله لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ فبراير 2016.

وصعدت الفضة 2.3 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33 بالمئة، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1971.83 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش، في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة 10 بالمئة منذ بداية الشهر.

ويتجه الدولار صوب تسجيل أسوأ أداء شهري في 10 سنوات تقريبًا.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي تكبد في الربع الثاني من العام أكبر ضرر منذ الكساد الكبير بسبب الجائحة، في حين يتأهب المستثمرون لوضع سياسي ضبابي بالبلاد.

وربح المعدن منذ بداية العام نحو 30 بالمئة، مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة عالميًا وتحفيز واسع الانتشار من البنوك المركزية، وهو ما زاد الدعم للذهب، الذي يعتبر ملاذا من التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 898.66 دولار للأوقية، لكنه متجه لتسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يناير 2017.

وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2090.60 دولار، وماض نحو صعود شهري بأكثر من 8 بالمئة، وهو الأول في خمسة أشهر.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

من جديد.. نصر محروس يراهن على خلطة «المطرب والراقصة» في «ضارب عليوي»

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

«مباحث».. لحظة هروب مصلين أقاموا صلاة العيد في الشارع (فيديو)

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

«غياب الكمامة».. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في ميدان التحرير (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية