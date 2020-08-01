الإثنين.. الأديرة القبطية تفتح أبوابها مجددًا بشروط احترازية

تستعد الأديرة القبطية الأرثوذكسية، في الفتح التدريجي لها بعد إغلاق دام 5 اشهر أمام الأقباط؛ وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بسمالوط، فتح أبوابه للزيارات في صوم السيدة العذراء مريم، وذلك في الفترة 7 أغسطس وحتى 22 أغسطس المقبل.أما دير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط، في بيان له، إعادة فتح أبوابه أمام الأقباط، الخميس 30 يوليو، على أن يتم إغلاقه الجمعة 31 يوليو أمام الأقباط نهائيًا، فيما يتم استئناف فتح أبوابه السبت 1 أغسطس المقبل.وأعلن دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن بدء فتح أبوابه لاستقبال معمودية الأطفال به وزيارة الأفراد له.وقال الدير، في بيان له، "إنه سيتم فتح أبواب الدير للمعمودية فقط والزيارة، يوميًا من السادسة صباحًا وحتى الرابعة ظهرًا؛ مع مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية".كما أعلن الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، عن فتح دير القديس القمص يسى ميخائيل طما، على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أسبوعيًا مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأعلن دير القديس مارمينا العجايبي بمريوط بالإسكندرية، عن بدء استقبال الزائرين ابتداءًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 3 أغسطس.وأكد الدير، في بيان له، أن الزيارات ستكون يوميًا ابتداءا من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، دون حضور قداسات.وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد بين الزوار، مشيرًا إلى امتناع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة أو أي أعراض نزلات برد أو أعراض تنفسية.