كنائس القاهرة والإسكندرية تستأنف فتح أبوابها.. الإثنين

تستأنف كنائس القاهرة والإسكندرية، الإثنين 3 أغسطس الجاري، أولى القداسات بها بعد إغلاق دام لـ5 أشهر متتالية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة.وأعلنت كنائس إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية، ضرورة تسجيل الأقباط بياناتهم وتسجيل حضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تحديد لكل فرد حضور قداس واحد كمرحلة أولى خلال الفتح التدريجى، بحيث يكون الحضور من 50 إلى 75 فردًا في القداس الواحد.وأكدت كنائس إيبارشيتي القاهرة والإسكندرية أنه يجب ارتداء الكمامة طيلة فترة القداسات، على أن يحضر الأفراد أدواتهم الشخصية مثل غطاء الرأس للسيدات وإحضار زجاجة مياه خاصة لكل فرد، بالإضافة إلى قيام الكنائس بقياس درجة الحرارة قبيل صلاة القداس.ومن المقرر أن تغلق الكنائس أبوابها عقب بدء صلاة القداس بنصف ساعة، كما يمنع حضور الأفراد الذين يعانون من درجات الحرارة العالية إلى الكنيسة والمشاركة في صلاة القداس الإلهي، منعا لانتشار الفيروس.وأكدت الكنائس أنها سوف تقيم أكثر من قداس في اليوم لإتاحة أكبر مشاركة للأقباط في صلوات القداسات الإلهية، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة اتباع اللجنة النظامية بالكنائس خلال فترة القداس الإلهي.وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.