العشماوى: المناطق اللوجستية ضرورية لإمداد السلاسل بكافة منتجاتها

قال إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المناطق اللوجيستية يكون جزء منها صناعات تحويلية وهي التي تمد السلاسل والمنافذ المختلفة بالسلع.وأضاف العشماوي خلال حوار تلفزيوني،: أننا نقدم كل التسهيلات للمطورين في تنمية التجارة الداخلية ولدينا خريطة استثمارية متكاملة.وأوضح أن، المناطق اللوجستية ضرورية لامداد السلاسل بكافة منتجاتها، مؤكدًا ان المنطقة اللوجستية هي منطقة تجميع وتعمل على تقليل النقل.وتابع أننا لدينا أنواع كثيرة من المناطق اللوجيستية وخصوصًا في مجالات الصناعات التحويلية.واستكمل: أننا بصدد إنشاء منطقة لوجستية للسياحة في مدينة الطور بجنوب سيناء.وأشار إلى أن المناطق اللوجيستية تقلل الهدر من السلع وتنظم تجارتها ويديرها القطاع الخاص.