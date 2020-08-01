وفاة مدير الإدارة الهندسية بمستشفى الأطفال الجامعى بالمنصورة

نعى الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، المهندس عصام جمعة، مدير الإدارة الهندسية بمستشفى الأطفال الجامعي، الذى توفى أمس الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد يومين فقط من إصابته وحجزه بالحجر الصحي.وقال الدكتور محمد حجازي: "بقلوب مؤمنة وبمزيدٍ من الرضا والقبول بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تنعى أسرة جامعة المنصورة المهندس عصام جمعة، مدير الإدارة الهندسية، مستشفى الأطفال الجامعي".من جانبه قال الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفي الأطفال الجامعى: "أشهد الله أنه كان من أخلص الناس في عمله وأنه كان شجاعًا ومقدامًا في عمله وأنه ظل يعمل بكل طاقته حتى مرضه والله إن العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون".من ناحية اخرى أكد زملاء الراحل أنه كان يؤدي عمله في الجامعة بكل إخلاص حتى آخر يوم له في العمل إلى أن أحس بأعراض الإصابة واكتشف إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى أن حالة من الحزن الشديد سادت بينهم عقب الإعلان عن وفاته مساء أمس الجمعة.‎