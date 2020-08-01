مطرانية الزقازيق: فتح تدريجى للكنائس بإجراءات احترازية مشددة

أعلنت مطرانية الزقازيق للأقباط الأرثوذكس، عن فتح أبوابها أمأمام الأقباط بإجراءات إحترازيه مشددة؛ الإثنين 3 أغسطس الجاري.وقالت الكنيسة في بيانا لها: "إنه يتم التسجيل لكل فرد بحضور قداسا في كل مرحلة؛ على أن يتم حجز القداسات الإلهية بالرقم القومى للأفراد".وأكدت الكنيسة على ضرورة إحضار الأفراد الأدوات الخاصة بهم خلال حضور القداسات الإلهية، بالإضافة إلى ضرورة التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشددت على ضرورة حضور القداسات الإلهية بالكمامة ولا يتم خلعها إلا عند التناول.وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.وقال البابا تواضروس الثاني، في بيان نشره القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة رأت أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة جميع الإجراءات الصحية مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبصورة جدية.