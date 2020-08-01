ترامب: نبحث خيارات بديلة لتطبيق «تيك توك»

قالت قناة العربية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك تمهيدًا لحجبه.وذكر فى تصريحات أن الضباط الإتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة، ما أثار تساؤلات حول اتفاق لإنهاء نشر قوات اتحادية في المدينة تسببت في أزمة مع القادة المحليين.