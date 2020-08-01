البابا تواضروس: هناك مسلسلات قد تتسبب فى تفكيك الأسرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه ليس معنى وجود حكم مدنى بالطلاق أن الكنيسة ستطلق، ولكن الكنيسة تدرس الحالة بعد الحكم المدني وفي النهاية لديها الحكم والقرار النهائي.وحذر البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج "بيت على الصخر" من الأفلام والمسلسلات، قائلًا: "احذروا أفلام ومسلسلات قد تسبب في أفكار مغلوطة وتحريضية لتفكيك الأسرة".وتابع: "أن الذي تخلي بالعهد والتعهد الزوجي هو من كسر بالتعهد والعهد، والنظرية خاطئة عندما الرجل يتزوج لجمال المرأة فقط، والمرأة لما تختار الرجل الغني، وبالتالي على الأهل أن يهتموا بالشخصية وليس بالغنى والفلوس".وتابع: "طول الأناة والاحترام المتبادل والاحتمال تجعل الأسرة قوية ضد تحريضات الشيطان وصد منيع لتفككها"، مضيفًا: "أناشد الأسر المسيحية بعدم تفرقة الولد عن البنت في الميراث".أما عن قانون الأحوال الشخصية قال البابا تواضروس: "لأن الكاثوليك يرفضون الطلاق، بقى كل كنيسة فصل مخصص لها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وبذلنا جهودًا وفترات طويلة لإعداد صياغة قانون الأحوال الشخصية وننتظر مناقشته في البرلمان ولا نعلم متى".ورفض البابا تواضروس الثاني، فكرة الارتباط والزواج عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعى، وأكد على ضرورة أن تكون فترة الخطوبة على ‏الأقل 6 أشهر بين الخطيبين بـ"تواجد" وليس عن بُعد.‏وتحدث البابا تواضروس الثاني عن فترة الخطوبة قائلًا: "إنه حال خطبهة شخص ما فتاة ثم سافر إلى الخارج، "هيتكلموا من خلال الإنترنت والوسيلة ميديا فلا يجود إحساس بها أو شعور والكتاب يقول لغتك تظهرك، وفلاسفة اليونان قالوا تكلموا حتى أراك فمن كلامك أعرفك وأحكم عليك فعندما يتكلموا عن طريق الإنترنت فلايوجد أإحساس أو شعور فإنى أرى فترة الخطوبة لا تقل عن 6 أشهر".