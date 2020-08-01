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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تخصص 2 مليار دولار للقاح كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:56 ص
لقاحات ضد كورونا
لقاحات ضد كورونا
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أفاد موقع موقع "سي إن بي سي" بأن الحكومة الأمريكية ستدفع لشركتي الأدوية "سانوفي" و"جلاكسو سميث كلاين" 2.1 مليار دولار، لتطوير وتقديم 100 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وستستخدم الشركتان نحو 1.5 مليار دولار لدعم تطوير اللقاح، بما في ذلك التجارب السريرية، فيما سيكون الباقي مخصصا لتصنيع وتسليم 100 مليون جرعة من اللقاح، وسيكون لدى الولايات المتحدة خيار طلب 500 مليون جرعة إضافية.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لقسم اللقاح في "سانوفي"، توماس تريومف: "إن الحاجة العالمية للقاح للمساعدة في وقف وباء كورونا كبيرة، ولن يكون هناك لقاح واحد أو شركة واحدة قادرة على تلبية الطلب العالمي".

وأضاف: "منذ بداية الوباء، استفادت سانوفي من خبرتها ومواردها العلمية العميقة للمساعدة في معالجة هذه الأزمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية لفتح مسار سريع نحو تطوير لقاح ضد الوباء، والتصنيع على نطق واسع".

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