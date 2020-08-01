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السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تراجع طفيف فى إصابات كورونا بالبرازيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:23 ص
كورونا بالبرازيل
كورونا بالبرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 52383 إصابة جديدة و1212 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت بيانات الوزارة بأن البرازيل سجلت، حتى الآن، أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 92475 وفاة.

وتسجل الأرقام المعلنة الجمعة، تراجعا طفيفا في الإصابات والوفيات اليومية في البلاد، مقارنة بما أعلن الخميس، حيث سجلت 57837 إصابة، و1129 وفاة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 4 ملايين و600 ألف إصابة، وزهاء 155 ألف حالة وفاة.

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