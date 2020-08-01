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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3236 قمرًا حول الأرض.. قفزة مليارية لمشروع «إنترنت العالم»

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:49 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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أعلنت شركة «أمازون» الأمريكية العملاقة، أنها تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في مشروعها لتوفير شبكة الإنترنت عبر الفضاء، بعد مصادقة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية على نشر أكثر من 3 آلاف قمر اصطناعي في المدار الأرضي المنخفض.

وكشفت المجموعة الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، الخميس، أنها تعتزم المضي قدمًا في «مشروع كويبر»، أحد الأنظمة الرامية إلى توفير الإنترنت للزبائن من دون أي توصيلات أرضية.

ويهدف «مشروع كويبر» إلى توفير خدمة إنترنت فائقة السرعة بواسطة الأقمار الاصطناعية في الولايات المتحدة، ولاحقًا في مختلف أنحاء العالم، ويمكن أن يصل المشروع بشبكة الإنترنت التجهيزات اللاسلكية وشبكات اتصالات الجيل الخامس.

ولم تحدد «أمازون» أي جدول زمني للمشروع، لكنها كشفت أنها ستبدأ بنشر 3236 قمرًا اصطناعيًا بعد موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية على المشروع.

وقال نائب رئيس« أمازون» ديف ليمب: «لقد سمعنا مؤخرًا روايات كثيرة عن أشخاص غير قادرين على أداء وظيفتهم أو إنجاز الفروض المدرسية لعدم توفر شبكة إنترنت يمكن الاعتماد عليها في منازلهم».

وتابع: «في أماكن كثيرة لا يزال الوصول إلى شبكة الإنترنت غير مؤمن بشكل يمكن الاعتماد عليه أو غير متاح على الإطلاق. كويبر سيغير كل ذلك، سيخلق استثمارنا البالغ 10 مليارات دولار وظائف وبنى تحتية في الولايات المتحدة مما سيساعدنا على سد هذه الهوة».

يهدف مشروع «كويبر» إلى توفير خدمة إنترنت فائقة السرعة لأماكن يتعذّر على شبكات الألياف الضوئية أو الشبكات اللاسلكية الوصول إليها، كما أن المشروع موجّه للاستخدام في المنازل والمدارس والمستشفيات والشركات ومختلف المنظمات.

وجاء في بيان للمجموعة، أن المشروع يهدف أيضًا إلى توفير محطة للزبائن بأسعار في متناولهم تتيح للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم الوصول إلى شبكة إنترنت سريعة ويمكن الاعتماد عليها.

و«كويبر» واحد من المشروعات التي أطلقت في العقود الماضية لتوفير شبكة الإنترنت عبر الفضاء.

وتعمل شركتا «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك، و«وان ويب» البريطانية التي تقدّمت هذا العام بطلب لإشهار إفلاسها، على مشروعات مماثلة.

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