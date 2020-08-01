بيتر ميمى يكشف مفاجأة بمشهد محمد إمام فى الإختيار

قال المخرج بيتر ميمي، إنه بدأ فى تصوير مسلسل الإختيار بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، قبل الدخول في كواليس إخراج المسلسل، مشيرًا إلى أنه بذل مجهودًا ضخمًا لإخراج هذا العمل إلى النور، كما أن طاقم العمل بذلوا مجهودًا وكأنهم فى معركة حربية.وأضاف بيتر خلال حواره ببرنامج معكم، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المُذاع على فضائية سي بي سي، أنه وقبل البدء في إخراج المسلسل والتصوير تم تعريفنا بمهام قوات الصاعقة، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك بدأ اختيار الأماكن التي سيتم التصوير فيها.وأشار المخرج إلى أن، مشهد أمير كرارة ومحمد إمام تم تصويره في 3 أيام وتم تحضيره في أسبوع، قائلًا:" كل مساعد مخرج كان بيركب دبابة أو مدرعة من أجل التوازن في الإخراج ومن أجل توجيه بقية الممثلين، كما أن التصوير كان شاق للغاية".ومسلسل "الإختيار" تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، كما حققت مقاطعه على منصات التواصل الاجتماعي نسب مشاهدات قياسية.