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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كندة علوش: «عمرو يوسف رايق ومش نكدى فى البيت»

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:37 ص
كندة علوش وعمرو يوسف
كندة علوش وعمرو يوسف
رباب الأهواني
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‎أكدت الفنانة كندة علوش، أن زوجها الفنان عمرو يوسف، ليس "نكديا" في المنزل، قائلة: "عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهوله".

وأضافت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك بقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".

وأردفت: "دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج، حتى وإحنا في البيت بنبقى متسلييبن، ومش بنشتكي".

وتابعت حديثها عن عمرو يوسف: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".‎

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