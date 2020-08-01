كندة علوش: «عمرو يوسف رايق ومش نكدى فى البيت»
السبت 01/أغسطس/2020 - 07:37 ص
رباب الأهوانيطباعة
أكدت الفنانة كندة علوش، أن زوجها الفنان عمرو يوسف، ليس "نكديا" في المنزل، قائلة: "عمرو يوسف بيصحى رايق ومش نكدي في البيت، ولو في مشكلة بيعرف يسيطر عليها، كما أنه لا ينفعل بسهوله".
وأضافت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك بقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".
وأردفت: "دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج، حتى وإحنا في البيت بنبقى متسلييبن، ومش بنشتكي".
وتابعت حديثها عن عمرو يوسف: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".
وأضافت "علوش"، في لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان: "عمرو ممكن ييجي من الشغل هلكان، لكن تسأله عامل ايه، يرد عليك بقولك لا.. الحمد لله، ودي حاجات بتخلي اليوم يعدي بسلام، ومحدش بيقف للتاني على المشاكل".
وأردفت: "دي حاجات شوفتها إيجابية في عمرو يوسف أكتر بعد الزواج، حتى وإحنا في البيت بنبقى متسلييبن، ومش بنشتكي".
وتابعت حديثها عن عمرو يوسف: "عمرو ملهوش في المطبخ خالص، بس أنا بحققله كل أحلامه، ومامته كانت شاطرة في المطبخ ولما تزوجنا أنا كملت المسيرة، لذلك هو مضطرش لدخول المطبخ".