أهالى الوادى الجديد يتوافدون على الكافيهات احتفالًا بعيد الأضحى

توافد أهالي الوادي الجديد على الكافيهات بعد إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة احتفالًا باليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.وقال محمد مصطفى من أهالي مدينة موط لـ"الدستور" إنه، خرج هو وأسرته لقضاء أوقات سعيدة بعد إنخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، معتبرًا أن زيادة الوعي بين المواطنين هو السبب الرئيسي في قلة أعداد الإصابة وزيادة نسبة الشفاء.وأضاف مصطفى أن، الأهالي هربت من حرارة الجو بعد إرتفاعها إلي حوالي 47 درجة مئوية، متجهة إلي الميادين العامة والكافيهات والممشى السياحي بكافة المراكز.وقال احمد سنوسي أحد اصحاب الكافيهات الموجودة بمدينة موط، إن المواطنين توافدوا على المقهى خاصة خلال الفترة المسائية، حيث يفضل الأهالي الخروج إلى الأماكن المفتوحة هروبًا من ارتفاع درجات الحرارة.وشهدت مداخل ومخارج المدن بالخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، تواجد أمني مكثف لتأمين تلك المناطق، وتسيير دوريات أمنية راكبة إلى المناطق التي تشهد توافد المواطنين احتفالًا بالعيد بمناطق الممشى السياحي لتأمين سلامة المواطنين.