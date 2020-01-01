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اقتصاد

دراسة تأجيل «ملتقى الأديان للتسامح» بسانت كاترين

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:53 م
الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد اللطيف
رامى حسين
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قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، وأحد منظمى حفل "هنا نصلى"، أنه يتم دراسة تأجيل فعاليات ملتقى الأديان للتسامح الدينى «هنا نصلى معًا»، الذى يقام سنويا بمدينة سانت كاترين في نهاية شهر سبتمبر، نظرا إلى تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الحفل يشارك بها العديد من السفراء المتواجدين بالقاهرة والوزراء، الأمر الذي يشهد صعوبة فى إقامة احتفالية ضخمة فى وجود الفيروس.

وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات خاصة، أن أعمال التطوير التى ستشهدها مدينة سانت كاترين ستضعها فى نصابها الطبيعى كمدينة ذات طابع خاص تجمع المعتقدات الدينية الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية، لافتا إلى أن هذه المدينة باستطاعتها أن تدر دخلا يوازى ما تحققة كافة المقاصد السياحية بأكملها لما تحمله من قدسية خاصة لا تقارن بأى مكان بالعالم من ناحية السلام النفسى الذى تشعر به منذ أن تطأ قدمك إليها.

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