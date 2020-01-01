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فن

أفلام أجنبية تنافس «الغسالة» في عيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:44 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
محمد قدري
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شهدت دور العرض السينمائي في مصر، سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث تواجدت أفلام أجنبية بعيدا عن القانون السائد، نظرا لعدم وجود أفلام مصرية إلا فيلم "الغسالة"، مما جعل أصحاب شركات التوزيع يلجأون إلى بعض الأفلام الأجنبية لاستقطاب الجمهور.

البداية مع فيلم The Iron Mask الذي تواجد بقوة بدور العرض المسرحية من خلال عرضه بـ30 دار عرض، وهو من بطولة، أرنولد شوارزينجر وجاكي شان وتشارلز دانس وروتجر هاور وجايسون فليمينج، وتدور أحداثه حول تلقى الرحالة الإنجليزي "جوناثان جرين" أمرا برسم خريطة الشرق الأقصى الروسي، ليجد نفسه مرة أخرى في رحلة مليئة بالمغامرات.

ويعرض فيلم Raven the Little Rascal - Hunt for the Lost Treasure، الذي تدور أحداثه حول "رافين" الصغير الذي يخوض مغامرة جديدة مع الأصدقاء، حينما يصبح عليه تخطي الكثير من المخاطر والصعاب في سبيل الوصول لكنز نادر ضائع، وهو من بطولة جان ديلاي وآنا تالباخ ونيلي ثالباخ وديتر هالرفوردين، ويعرض الفيلم في 11 دار عرض.

ومن خلال 18 دار عرض يتواجد فيم Amulet بدور العرض المصرية، وهو من بطولة إميلدا ستونتون وكارلا جيري وأليك سيكاريو وبول أوكيلي، وتدور الأحداث حول الجندي السابق الذي يعيش حياة التشرد في لندن، وحينما يحصل على فرصة البقاء في منزل لفتاة صغيرة ووالدتها المحتضرة، يبدأ في ملاحظة الكثير من الظواهر الغريبة.

ويتواجد فيلم The Personal History of David Copperfield في 16 دار عرض وهو من بطولة ديف باتل وهيو لوري، بينما يتواجد فيلم The Postcard Killings في 17 دار للعرض وهو من بطولة جيفري دين مورجان ويواكيم كرول.

وفي 20 دارا للعرض يتواجد فيلم My Spy وتدور القصة عن أحد عملاء السي آي إيه الأقوياء، الذي يجد نفسه تحت رحمة طفلة صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا لمراقبة أسرتها، وهو من بطولة ديف باتيستا وسيما فيشر وكين جيونج وكريستين شال.

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