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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت صالح: التحاقي بالكُتّاب جعلني سويا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:28 م
مدحت صالح
مدحت صالح
الشيماء زيدان
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قال الفنان مدحت صالح، إن "فترة التحاقي بالكُتاب في طفولتي رسمت جزءًا كبيرًا من ملامح شخصيتي، حيث كنت أحفظ القرآن والحديث، وكان أساتذتي يوجهوننا فيها ويغرسون المُثل والقيم والأخلاق بشكل أقرب للمثالية".

وأضاف "صالح"، خلال لقائه الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "فترة وجودي في الكتاب جعلت تكويني كطفل سوي، لأنك لا تحرم من شيء ولديك طوال الوقت الشعور بالتميز، خاصة أنهم كانوا يعلموننا كل شيء بجانب القرآن، مثل فن العمارة الإسلامية، بجانب ممارسة الرياضة، حتى شعرنا بأننا أطفال أسوياء".

وأكمل: "ابتديت الكتاب من قبل التحاقي بالمدرسة، واستمررت فيها حتى سن الـ16، ليختلف توجهي بعدها نحو الطرب والغناء، حيث صنعت فرقة موسيقية في حي شبرا الذي كنت أقطن فيه".

وواصل: "نصحني الموسيقار محمد الموجي في فترة بلوغي الـ13 عامًا، ألا أغني في هذا الوقت وأقوم بتأجيله إلى أن تكبر سني قليلًا، وذلك لأن هذه المرحلة يتبلور فيها صوت الفنان".

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