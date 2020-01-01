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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تفاصيل ضبط 904 مخالفات مرورية في كفر الشيخ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:18 م
مخالفات مرورية
مخالفات مرورية
عمرو الشامي
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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ..

وأسفرت الحملات عن ضبط 904 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، كما تم ضبط 5 مركبات بدون لوحات معدنية، وضبط 25 مخالفة دراجة نارية، و59 مخالفة انتظار خاطئ، و20 مخالفة سير بدون تراخيص 15 بدون رخص قيادة و5 بدون رخصه تسيير، و3 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، ومخالفة سير يسار الطريق، و1 مخالفة تلف إطارات و765 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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