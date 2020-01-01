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توك شو

«تنمية التجارة الداخلية»: أول تداول للبورصة السلعية بداية 2021

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:16 م
الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي
الشيماء زيدان
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر لم يكن فيها بنية تحتية أو أماكن تخزين للتجارة، ولكن بعد عملية النضهة الاقتصادية أصبح لدينا 16 مشروعًا باستثمارات 49 مليار جنيه لعمل مناطق لوجيستية بـ 11 موقعًا.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أننا بصدد إنشاء منطقة لوجيستية للسياحة في مدينة الطور بجنوب سيناء، موضحًا أن المناطق اللوجيستية تقلل من الهدر من السلع وتنظم تجارتها ويديرها القطاع الخاص.

وأكمل: "المناطق اللوجيستية نقلة نوعية من مجال التجارة الداخلية بمصر، والحكومة تحدد نوعيات وأماكن المناطق اللوجيستية حسب الاحتياج الفعلي، متابعًا: "نحن بصدد إنشاء سوق نصف جملة في مدينة العبور."

واستطرد: "الأسواق المتخصصة فرصة وليدة وتوجد على أطراف المدن ومنظومة الطرق المتطورة تساعدنا في التوسع فيها، مشيرًا إلى أن ثلث أعداد القوى العاملة في مصر موجودة في قطاع التجارة الداخلية".

وتابع: "تم إنشاء عدد من المراكز التجارية الضخمة في بعض المحافظات، كما تم إنشاء سوق نصف جملة في مصر بتكلفة 300 مليون دولار، متابعًا: "نقوم بتأسيس البورصة السلعية بالشراكة مع العديد من الجهات، وسوف نقوم باستبعاد الوسطاء مما ينعكس إيجابا على خفض واستقرار الأسعار."

وواصل: "سيتم تضمين كل السلع الأساسية في البورصة السلعية بداية عملها، على أن يكون أول تداول للبورصة السلعية في الربع الأول من عام 2021".

وأفاد، بأن 90% من حجم التجارة في مصر غير منظفة، والبورصة السلعية ستعمل على تنظيمها بنسبة 100%، موضحًا أن تحديد الأسعار متروك للعرض والطلب، والدولة لديها القدرة على ضبط الأسعار بالتحكم في كمية المعروض."

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