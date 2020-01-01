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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 33 حالة تعدٍ بكفر الشيخ ضمن الموجة 16

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:13 م
إزالة حالة تعدٍ بكفر
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تنفيذ 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الحامول، استكمالًا لأعمال الموجة الـ16، وتم هدم وتدمير هناجر وسور مبنى بالطوب على مساحة 4000 متر بمركز ومدينة كفرالشيخ، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين، مشيدا بالتنسيق الكامل مع اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، ومختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ملف التعديات على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بإزالة كافة أشكال التعدي، وأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقًا للقانون بالحسم والحزم، حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جدير بالذكر؛ انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأن عملية المتابعة تتم علي مدار اليوم من خلال غرفة عمليات المحافظة.
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ
إزالة حالة تعدٍ بكفر الشيخ

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