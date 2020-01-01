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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ6310

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:59 م
كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد محمود على محمود، مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة- خلال تصريح مساء اليوم الجمعة، بثته الإذاعة الموريتانية- إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 540 فحصا، تم تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ الرابع عشر مارس في موريتانيا إلى 6310 مصابين.

وأوضح المسئول الصحي أنه تم كذلك تعافي 64 مصابا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 4962 شخصا.

وقال إن إجمالي الوفيات يصل اليوم، إلى 157 شخصا في حين يواصل 1191 شخصا علاجهم في المستشفيات.

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