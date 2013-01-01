محكمة أمريكية تلغي الحكم الصادر بحق منفذ هجوم بوسطن

ألغت محكمة استئناف أمريكية الحكم الصادر بحق جوهر تسارناييف منفذ الهجوم الإرهابي على ماراثون بوسطن في المدينة الأمريكية، وأحالت الملف إلى محكمة محلية لإعادة النظر في القضية.وجاء في بيان المحكمة، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "تم إلغاء حكم الإعدام لجوهر تسارناييف وفق البنود 4، و5، و9، و10، و14، وتم إحالة القضية إلى محكمة المقاطعة من أجل إجراء محاكمة جديدة في مرحلة إصدار القرار".يذكر أن تسارناييف أدين بالتورط في تخطيط هجوم إرهابي مع أخيه تامرلان، وذلك خلال ماراثون بوسطن عام 2013، حيث قتل حينها 3 أشخاص وأصاب 280.