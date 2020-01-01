مدحت صالح: ماسبيرو هيرجع عصب الحياة الإعلامية في الوطن العربي

قال الفنان مدحت صالح، إن مقر ماسبيرو يمثل لي الكثير من الذكريات، خاصة أنني عشت طفولتي في كل شق من هذا المكان، حيث كانت ذكرياتي ببرامج الإذاعة والأطفال مع أبلة فضيلة وماما كاريمان حمزة والبرامج الدينية مثل نادي العلم والإيمان.وأضاف "صالح"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "كان شرف لي عندما بدأت مشواري الغنائي من ماسبيرو بعدما نجحت في الاختبار الذي قمت به".وتابع: مكنتش مصدق نفسي إني واقف قدام نخبة زي كمال الطويل وحلمي بكر، و11 آخرين من الشخصيات الكبيرة، ولما غنيت في اليوم ده "حب الوطن" واللي مكملتهاش لما ندهوا عليا اتخضيت، مؤكدًا أنه كان يشعر بالرعب من عدم قبوله، ولكنه تفاجئ بإعجاب الجميع من أدائه.وأكمل: "فرحان بالتطور اللي حاصل في ماسبيرو والنقلة الجديدة، وهيرجع ماسبيرو يبقى عصب الحياة الإعلامية في الوطن العربي، لأنه أسهم في تشكيل وعي المصريين على مدار سنين طويلة".