رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 أغسطس 2020 الموافق 11 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت صالح: ماسبيرو هيرجع عصب الحياة الإعلامية في الوطن العربي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:54 م
الفنان مدحت صالح
الفنان مدحت صالح
الشيماء زيدان
طباعة
قال الفنان مدحت صالح، إن مقر ماسبيرو يمثل لي الكثير من الذكريات، خاصة أنني عشت طفولتي في كل شق من هذا المكان، حيث كانت ذكرياتي ببرامج الإذاعة والأطفال مع أبلة فضيلة وماما كاريمان حمزة والبرامج الدينية مثل نادي العلم والإيمان.

وأضاف "صالح"، خلال لقائه مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية: "كان شرف لي عندما بدأت مشواري الغنائي من ماسبيرو بعدما نجحت في الاختبار الذي قمت به".

وتابع: مكنتش مصدق نفسي إني واقف قدام نخبة زي كمال الطويل وحلمي بكر، و11 آخرين من الشخصيات الكبيرة، ولما غنيت في اليوم ده "حب الوطن" واللي مكملتهاش لما ندهوا عليا اتخضيت، مؤكدًا أنه كان يشعر بالرعب من عدم قبوله، ولكنه تفاجئ بإعجاب الجميع من أدائه.

وأكمل: "فرحان بالتطور اللي حاصل في ماسبيرو والنقلة الجديدة، وهيرجع ماسبيرو يبقى عصب الحياة الإعلامية في الوطن العربي، لأنه أسهم في تشكيل وعي المصريين على مدار سنين طويلة".

موضوعات متعلقة

إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة الثلاثاء.. والفتيات يتصدرن القائمة

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

مصادر بـ«التعليم»: 79%؜ نسبة النجاح في الثانوية العامة 2020

لاعب الأهلي السابق يفتح النار على حسام عاشور ويطالبه بالاعتذار

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصحة: 321 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

رئيس «مستقبل وطن»: نفكر في خدمة مصر دون النظر لأغلبية وأقلية

طعن والدته وألقى بشقيقه من الرابع.. أول جريمة قتل فى العيد

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

«غياب الكمامة».. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في ميدان التحرير (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية