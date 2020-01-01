«كفر شكر» تخلي سفينة بنهر النيل من المواطنين لوجود مخالفات

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر بالاشتراك مع قوات الشرطة، بإخلاء المواطنين من سفينة متوقفة داخل مجرى نهر النيل أمام المعهد الدينى بشارع كورنيش النيل، وذلك لعدم حصولها على تراخيص وتفتقد كافة شروط السلامة حفاظا على أرواح المواطنين من الخطر، طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة.وقال رئيس المركز والمدينة فى تصريحات صحفية، إنه يوجد لجان متخصصة تجوب شوارع وطرق الوحدات المحلية والمدينة أيضا، لرصد أى خروقات ومخالفات للقانون والتى من شأنها الحفاظ على المواطنين من كافة الأضرار.وناشد رئيس المركز والمدينة، بعدم مخالفة القانون والالتزام بالاشتراطات واللوائح فى كافة المجالات، لعدم تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين للقوانين وذلك بهدف فرض هيبة دون وساطة أو محسوبية.