مجازر كفر الشيخ تذبح 344 أضحية للمواطنين مجانا

شهد 19 مجزرًا بمدن محافظة كفر الشيخ، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، استقبال أضاحي الأهالي وذبحها مجانًا، بعد إجراء الكشف البيطري عليها من قبل الأطباء البيطريين بالمجازر، واستقبلت المجازر 344 رأس ماشية تم ذبحها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع استقبال إدارة المجازر والأطباء البيطريين لأضاحي الأهالي، وتم تقديم كافة الخدمات لهم، وذلك لضمان عدم الذبح بالشوارع وسلامة اللحوم المذبوحة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء البيطريون.وأكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحي، مشيرًا إلى أن المجازر على مستوى المحافظة تعمل على توفير جميع الخدمات للمواطنين للقيام بأعمال الذبح داخلها بالمجان طوال أيام العيد، لضمان سلامة الذبائح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحي.وعلى جانب آخر تابعت غرفة عمليات مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم، مدير عام الطب البيطري، والدكتور خالد السيد براوي مدير عام الصحة العامة والمجاز، والدكتور أسامة محمود عوض مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، الأعمال الجارية بالمجازر بالمحافظة، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.