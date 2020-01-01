رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب الشعب الجمهوري: «من أجل مصر» تحالف انتخابي يدفع مصر للأمام

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:27 م
المهندس حازم عمر
المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
محمد الشريف
طباعة
قال المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن مصر مرت بثلاث ثورات غيرت مجرى تاريخ المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تلك الثورات أقامت ثلاث جمهوريات، وأسهمت في نهضة الإنسان المصري، وأعلت من مبادئ الحريات، والمساواة للجميع أمام القانون.

وأضاف المهندس حازم عمر في فيديو نشرته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: إن قيم التحرر التي أرستها مصر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية اكتملت بالانتصار على العدو واسترداد الأرض.

وتابع: «وعندما تحرك الشعب محميا بجيش مصر العظيم، كان الهدف الأسمى هو إصلاح ما أفسده البعض وأفسده الزمن، واسترداد وطن اختطفته جماعة تفتقر للرؤية والكوادر، وتتبع تنظيما إرهابيا يكن العداء للوطن بأكمله».

واختتم حازم عمر كلمته: «ولتنمية شعب ووطن أصبح هناك ضرورة ملحة لوجود برلمان قوي، يعبر عن آمال وطموحات الشعب»، مضيفا أن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، تحالف انتخابي قوي وكبير، يضم عناصر من مختلف الاتجاهات، ولا يستهدف إلا دفع مصر للأمام.

موضوعات متعلقة

لاعب الأهلي السابق يفتح النار على حسام عاشور ويطالبه بالاعتذار

شعراوى: توجيهات بعدم منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بـ«البوركينى»

توقعات موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020

المفتي لـ«الدستور»: من أفطر مع الأذان الخاطئ اليوم صح صومه

الصور

image description

«مسيحى» يذبح أضاحى العيد.. «بالفرحة اتجمعنا»

image description

أول أيام «عيد محمود».. صلاة وبلالين وفرحة «الدبيحة»

image description

صلاة عيد الأضحى فى العياط

image description

«حن يا ماضي».. حكايات «مراجيح العيد» تعيد ذكريات الزمن الجميل (فيديو)

image description

أبطال «الغسالة» يحتفلون بالعرض فى السينمات

الأكثر قراءة

حقيقة غرق توربينات سد النهضة الإثيوبي 2020

مفاجأة.. المصريون أفطروا «يوم عرفة» قبل موعد أذان المغرب بـ4 دقائق

رابط نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بالاسم ورقم الجلوس

مصرع وإصابة 4 في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

إنفوجراف

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

أشهر المناطق الشعبية المذكورة في أغنيات وطنية.. «بحبك يا شبرا»

فريد شوقى يروى «3»: قصة المعجبة التى أصبحت زوجتى

فريد شوقى يروى «2»: مشاهد من الجحيم الذى عشته فى بيت هدى سلطان

نجم الساعة

أميران وقصة.. لماذا أعاد فريد شوقي «حسن الهلالي» للشاشة بعد 14 عاما؟

منوعات

«الاسكوتر».. سبوبة العيد في ميدان التحرير (صور)

الأعراض طويلة المدى لفيروس كورونا

فيضان عالمي قادم والعلماء يتوقعون كيف سيبدو في الواقع

«غياب الكمامة».. احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في ميدان التحرير (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
الأضحى.. آيا صوفيا.. والأقصى
جمال طه
لماذا تعثر الهجوم التركى على محور سرت- الجفرة؟
ماجد حبته
هيئة الأناضول المخابراتية البريطانية
د. محمد أحمد داود
في خدمتك.. تعرف على مبادرة «حياة كريمة بلا أمية» عبر6 نقاط
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد الضحى «أونلاين»

محمد عفيفي يقدم تاريخ «فن شبرا» في كتاب

فى ذكرى ميلاده.. سعيد صالح من سلطان السكرى إلى «كعبلون» (صور)

غدًا.. «رحلة سعيدة» على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية