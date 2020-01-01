مرشحا «مستقبل وطن» ببركة السبع يعرضان برامجهما الانتخابية

التقى كل من هشام الحاج على ومحمود منصور، المرشحان لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية ضمن مرشحي حزب مستقبل وطن، أهالي بركة السبع؛ لعرض برامجهم الانتخابية عليهم.وحضر اللقاء نائب حزب مستقبل وطن، هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الحالي عن دائرة بركة السبع وقويسنا، وعدد من كبار العائلات وعلى رأسهم برعى البعل.وعرض المرشحان برامجهم الانتخابية على الأهالي، مطالبين بضرورة المشاركة في الانتخابات والخروج بكثافة إلى صناديق الاقتراع.كما طالب المرشحان الناخبين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة خلال عملية التصويت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.