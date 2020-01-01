دياب: الرئيس السيسي منح الشباب فرصًا لم يتوقعها أحد



كما ووجه دياب، الشكر لكل من المستشار عبدالراق، رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب الأول للحزب النائب أشرف رشاد، والأمين العام للحزب والأمانة المركزية، موضحا أنه بالتبعية حرص حزب مستقبل وطن على اتباع نفس النهج، من خلال حرص الأمانة المركزية للحزب وكافة قياداته على دعم رؤية الرئيس وخطة الدولة للاهتمام والتركيز على الشباب.





وأشار دياب، إلى ضرورة العمل على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الملف الرياضي المصرى من خلال الاهتمام بالتعليم الرياضي، وتطوير مراكز الشباب، وطرح العديد من الفرص للاستثمار الرياضي، والاستفادة من المزايا التي أتاحها قانون الاستثمار الرياضي الصادر في 2017، والذي أتاح فرصا عظيمة لهذه الصناعة، تمثلت في تطوير البنية التحتية لها.



وعبر دياب، عن سعادته بتجربة خوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنها فرصة للدفع بالمزيد من الشباب في تلك المؤسسة، موجها الشكر لكل من دعموه في الانتخابات سواء من رموز المجتمع الرياضي، وشباب محافظة الجيزة الذي أعلنوا تأييدهم من خلال أمناء الشباب على مستوى 21 مركزا بالمحافظة.



جدير بالذكر أن أحمد دياب، هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى شهر أغسطس المقبل، وهو أمين مساعد أمانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس.

وجه المرشح أحمد دياب، عن حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إيمانه التام ودعمه الكامل للشباب، وحرصه على أن يتصدروا المشهد السياسي، مؤكدا أن الفرص التي أتيحت للشباب في عهد الرئيس السيسي، كثيرة ولم يكن يتوقعها أحد، وأن هذا الاهتمام خلق حالة جديدة ستسهم في تشكيل وعى الشباب على نحو أفضل.