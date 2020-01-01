ترحيب أممي بتحديد الكاظمي موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة

رحبت البعثة الأممية في العراق، بتحديد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، معلنة عن استعدادها لتقديم الدعم لضمان انتخابات نزيهة.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، قالت البعثة الأممية في العراق، إن إجراء انتخابات نزيهة مسئولية الحكومة وكل القوى السياسية، لافتة إلى أن إجراء انتخابات حرة قد يعيد الثقة وينشط النظام السياسي، كما أنها ستلبي مطلبًا شعبيًا رئيسيا.