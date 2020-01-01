مفاجأة.. خالد سليم ينافس في عيد الأضحى بـ«جدو مشاكل»

قرر صناع فيلم "جدو مشاكل" للنجم خالد سليم التواجد بالمنافسة خلال عيد الأضحى المبارك من خلال التواجد بسنيمات المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، وفي انتظار تحديد موقف شركة التوزيع في مصر خلال الساعات القادمة.ويقدم "سليم" خلال الأحداث دور شاب يدعى "حازم" منفتح على العالم، ويرتبط بعلاقة مع جده ومن خلال حدث ما يحدث له بسبب جده تنقلب حياته رأسا على عقب ويحاول التعايش مع هذا الأمر.الفيلم من بطولة خالد سليم ولطفي لبيب ومي القاضي وسامي مغاوري وسناء شافع ومحمد رضا، ومن تأليف محمود حسن عبد العيلم ومن إخراج وائل الرومي ومن إنتاج صولو ميديا.ويتواجد خالد سليم حاليا في لبنان من أجل تصوير الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" الذي يقدم هذا العام بشكل جديد ويشاركه في الموسم الجديد النجم اللبناني نيقولا معوض والنجم السوري قيس الشيخ نجيب والبرنامج من إخراج هيثم عزو.