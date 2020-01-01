لليوم الثالث.. 1300 إصابة بكورونا في فرنسا خلال 24 ساعة

سجلت فرنسا، اليوم الجمعة، 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي.واتخذت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا بفرض ارتداء الكمامة فى جميع الأماكن العامة المغلقة منها والمفتوحة، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ فى أعداد المصابين بفيروس كورونا.وقال رئيس مديرية شرطة منطقة الشمال فى مؤتمر صحفى، إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من ليل الأحد المقبل، وسيطبق فى بعض أحياء المدينة وضواحيها بعد أن لاحظت السلطات الصحية استئنافا لانتشار الوباء فى هذه المناطق.وأضاف أن "الهدف هو فرض الكمامة لكى لا نضطر لفرض الحجر الصحى مجددا".وكانت السلطات الفرنسية قد فرضت وضع الكمامة بشكل تدريجى، حيث اقتصر وضعها فى بادئ الأمر على وسائل النقل المشترك لكى يتوسّع بعدها ويشمل الأماكن العامة المغلقة.وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، مما أثار مخاوف السلطات الصحية.