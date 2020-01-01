أحمد السقا يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

شارك النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة له، هنأ من خلالها الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك.وعلق "السقا" على الصورة، قائلًا: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد عليكم".يذكر أن أحمد السقا، تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، والذى يشاركه البطولة فيه أمير كرارة، وتأليف وإخراج محمد سامى.وينتظر السقا، استكمال تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشارك فى بطولته ظافر العابدين، حيث لم يتبق له سوى عدد قليل من المشاهد، ويكون جاهزا للعرض.ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.