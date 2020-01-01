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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

من جديد.. نصر محروس يراهن على خلطة «المطرب والراقصة» في «ضارب عليوي»

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:58 م
المطرب والراقصة
المطرب والراقصة
أحمد عارف
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طرح مصطفي شوقي أحدث أغانيه «ضارب عليوي»، والتى أطلقها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعد نجاحه في «ملطشة القلوب» و«وحشتوني».

اعتمد منتج الأغنية ومخرج الكليب نصر محروس على خلطته الإنتاجية التى اعتمادها فى معظم كليباته الغنائية التى أخرجها وهي «المطرب والراقصة»، حيث يظهر في الكليب مصطفي شوقي وبجواره أحد الراقصات في فقرة غنائية وكذلك استعراضية من خلال وصلات الرقص.

اللافت للنظر إلى أن نصر محروس اعتبر أن هذا سر نجاح كليبات الوجوه الجديدة حيث كانت بداية ظهور مصطفي شوقي فى «ملطشة القلوب» مع الراقصة ماريس ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا، ثم قدم تجارب أخرى حققت نجاحًا لم يكن في نفس مستوى «ملطشة القلوب» مثل «وحشتوني» التى أخرجها أيضًا نصر محروس واعتمد خلالها على تقديم شوقي يغني وسط باند موسيقي مكون من عازفين جيتار وطبلة وأكورديون ودرامز وكاولا.

عاد نصر محروس من جديد فى أحدث أغنيات مصطفي شوقي « ضارب عليوي» بتقديم أغنية راقصة من خلال الاستعانة بالراقصة «ليندا».

تعتبر خلطة المطرب والراقصة مضمونة النجاح وهي ما شاهدناه كثيرًا خاصة أن المنتج أحمد السبكي نجح من خلالها فى جذب الجمهور إليه فى السينما في عدة أفلام استعان من خلالها بمطرب وراقصة مثل سعد الصغير ودينا ثم محمود الليثي وصوفينار.

«ضارب عليوي» من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي، هندسة صوتية هاني محروس، وإنتاج فري ميوزيك، ومن إخراج نصر محروس.
من جديد.. نصر محروس يراهن على خلطة «المطرب والراقصة» في «ضارب عليوي»
المطرب والراقصة
من جديد.. نصر محروس يراهن على خلطة «المطرب والراقصة» في «ضارب عليوي»
المطرب والراقصة

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