كاتب صحفي: 12 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا

أوضح الكاتب الصحفي، خليفة أدهم، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، خطط الدول للنهوض بالاقتصاد بعد ما سببته أزمة فيروس كورونا من كساد اقتصادي.وقال "أدهم"، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي تفوق الأزمات السابقة التي مر بها، حيث إن نسبة خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة خلال أزمة كورونا تصل 12 تريليون دولار.وأوضح أن الكساد في منطقة اليورو قد يصل إلى 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث أن انتشار الفيروس عمّق الأزمة الإقتصادية في منطقة اليورو، لافتا إلى أن انتشار كورونا كشف عن حجم الأزمات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، مفيدًا بأن أزمة كورونا ستولد توجهات اقتصادية جديدة كتوطين الصناعات.وأكمل: "منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ستحقق كسادًا بسبب أزمة فيروس كورونا، ما عدا مصر، ولكن من حسن حظ مصر أنها تنفذ برنامجًا إقتصاديًا فاقت نتائجه التوقعات، حيث استطاع الاقتصاد المصري امتصاص تداعيات أزمة كورونا.واستطرد: "مصر اتخذت إجراءات استباقية وسريعة لمواجهة تداعيات كورونا"، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة عليها دور كبير في أزمة كورونا لمساعدة الدول الفقيرة.