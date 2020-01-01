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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:56 م
محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية
راندا التوني
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تمكنت جمارك مطار الغردقة، برئاسة سلطان صالح، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران خطوط شركة جوين اب رقم B2 9209 القادمة من مطار منسك ببيلاروسيا، اشتبه محمد على فايد، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكب يحمل جنسية بيلا روسيا نظرا لكثرة سفره وتردده.

وتم تمرير حقائبها على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكسراى بمعرفة خالد جمال، تحت إشراف يحيى عثمان، رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على هشام شرارة، مدير إدارة تفتيش الركاب، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد محمد خليل، وأحمد محمد فايد وفتحي محمد عبدالحافظ، فتبين وجود 4306 عبوات مرهم مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.

وتكونت لجنة الجرد والتحريز من محمد خضر ومحمد عصمت، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة مليونا و130 ألف جنيه.

وقرر محمد شمس، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.

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