نجما «ذا فويس كيدز» ينتهيان من تسجيل أغنية وطنية لطرحها قريبًا

انتهى نجما برنامج المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" The Voice Kids جويرية حمدي ويوسف فرج، من تسجيل أغنية وطنية جديدة، شاركهما الغناء بها نجم برنامج بروستار عبد الرازق علي، الفائز بالمركز الأول في مسابقة بروستار لاكتشاف المواهب الشابة.والأغنية بعنوان "خط أحمر"، وتحمل طابعا وطنيا، وهي من كلمات أشرف العوضي وألحان أحمد سامي، والتوزيع الموسيقي والهندسة الصوتية لجورج يعقوب، ومن المقرر عرضها خلال الأيام المقبلة على شاشة الفضائيات المصرية، وعبر يوتيوب وأيضا تطبيقات الاستماع "ديزر" و"ساوند كلاود".جدير بالذكر أن برنامج "ذا فويس كيدز" حقق نجاحا جماهيريا على مستوى الوطن العربي بنسبة مشاهدة مرتفعة للغاية في جميع مواسمه بمشاركة كل من النجوم كاظم الساهر ونانسي عجرم، وتامر حسني.