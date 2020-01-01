ابنة رانيا فريد شوقي تشعل «إنستجرام» بـ«المايوه» (صور)

نشرت ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام».وظهرت ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي في الصور وهي ترتدي المايوه داخل حمام السباحة، مستخدمة عوامة على شكل حصان، معلقة عليها بالإنجليزية قائلة: «التوقع مقابل الواقع».كانت ملك عوض، ظهرت للمرة الأولى مع والدتها في أكتوبر الماضي، بعدما انتشرت صورتهما بشكل مكثف على السوشيال ميديا، وخطفت الأنظار إليها في أول ظهور لها، ولاحظ رواد مواقع التواصل، التشابه الكبير بين الأم وابنتها.