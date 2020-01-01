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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية السعودية وقبرص يبحثان هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:52 م
الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا، مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديسن، مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك.

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