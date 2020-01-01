وزيرا خارجية السعودية وقبرص يبحثان هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا، مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديسن، مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك.