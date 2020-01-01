قط يشعل مواقع التواصل لمحاولته إنقاذ خروف قبل الذبح (صور)

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لقط يلهو بطرف حبل مربوط به خروف، في أولى أيام عيد الأضحى المبارك، مما أثارت الصور إنسانية المستخدمين، فاعتقد البعض أن القط يحاول إنقاذ الخروف قبل الذبح، فيما سخر البعض من الفكرة واصفين المصريين بأنهم محبين للدراما.كتب حسن: "الله على أخلاقك يا فخر القطط"، فيما سخر عمرو من الصور قائلا: "قط بيلعب بالحبل عادي".. المصريين: شاهد أجدع مياااو ف العالم".فيما علق حمزة على لسان القط: "كنت بلعب في أمان الله ياباشا"، وكتب آخر متخيلا حديثا خفيا للقط ذاته: "لما صحاب الخروف يعزموه: سامحني يا صاحبي لحمتك مسكرة بزيادة".