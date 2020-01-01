الجيش الليبي: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا بينهم أطفال

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني، الليبي خالد المحجوب، إن تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.وأضاف المحجوب، أن الجيش الليبي لم ينفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين، وفق لما ذكرته فضائية "سكاي نيوز" عربية.وأكد المحجوب، أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في الأرض الليبية والجيش الوطني سيتصدى لها، مشيرًا إلى أن تركيا ستدفع بمرتزقة من سوريا والصومال وتونس ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا.