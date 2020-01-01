224 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 4555 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 59 حالة.وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8661 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.