توافد المواطنين على ميدان التحرير مع انكسار الموجة الحارة (صور)

توافد عشرات المواطنين على ميدان التحرير، وميدان عبدالمنعم رياض، وشوارع وسط البلد، عقب غروب شمس اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.وازدادت الأعداء بشكل ملحوظ عقب انكسار موجة ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها القاهرة، صباح اليوم.وشهد كورنيش النيل وكوبري قصر النيل، اليوم، انتشارا كثيفا من قبل قوات الأمن التي منعت تجمع المواطنين، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.