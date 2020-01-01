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الجمعة 31 يوليه 2020 الموافق 10 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

السينمات فارغة في أول أيام العيد.. «الدستور» تكشف السبب (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:37 م
السينمات فارغة
السينمات فارغة
أحمد عارف
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شهدت دور العرض المصرية خلال أول أيام العيد إقبالا ضعيفا من قبل الجمهور على السينمات، وهو ما رصدته "الدستور" خلال فيديو من سينمات محيط وسط البلد.

وكان ابتعاد الجمهور عن السينما يرجع لأكثر من سبب، الأول هو أن الجمهور ما زال يخشي من جائحة كورونا، ورغم فتح السينمات وعودة الأمور لطبيعتها، إلا أن الشوارع ما زالت فارغة بنسبة كبيرة عن المواسم الماضية، بجانب أن دور العرض يتواجد داخل كل سينما على أقصى تقدير عدد لا يزيد على عشرة أفراد.

والسبب الثاني هو ارتفاع قيمة التذكرة إلى فئة الـ65 جنيها، وهو سعر مرتفع جدا لمترددي سينمات وسط البلد، حيث إن سعر التذكرة في المواسم السابقة كان يتراوح بين 25 و45 جنيها، في حين أن أسعار السينمات فى المولات التجارية حاليا أرخص من سينمات وسط البلد، التي يتراوح فيها سعر التذكرة بين 50 جنيهًا و75 جنيها.

السبب الأخير هو عدم توافر أفلام عربية جديدة والاكتفاء فقط بفيلم الغسالة لأحمد حاتم وشيرين رضا، مما فقد السينمات روح المنافسة التى اعتاد عليها شباك التذاكر دائمًا فى مواسم السينمات سواء في الأعياد أو الصيف أو رأس السنة.

كما أن أغلب الأفلام المعروضة حاليًا من الموسم الماضي مثل فيلم "لص بغداد" لمحمد إمام، و"بنات ثانوي" لجميلة عوض، و"الفلوس" لتامر حسني.

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